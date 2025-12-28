İran ve Katar Dışişleri Bakanları arasında telefon görüşmesi

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin telefonda görüştüğü bildirildi.

İran basını, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin, Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgesel gelişmeleri ve Yemen'deki son olayları ele aldığını duyurdu. İki bakanın, İsrail'in ateşkes anlaşmalarını ihlal etmesi ve Gazze ile Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesinden duydukları endişeyi ifade ederek, uluslararası toplumun, Tel Aviv yönetimine baskı yapması gerekliliğini vurguladığı aktarıldı. Tarafların ayrıca Yemen'in toprak bütünlüğü ve ulusal birliğinin korunmasının önemine dikkat çektiği kaydedildi.