İran ve Avrupa Ülkeleri Arasında Nükleer Program ve Çatışmalar Toplantısı Başladı

İran ve Avrupa Ülkeleri Arasında Nükleer Program ve Çatışmalar Toplantısı Başladı
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İran ile Almanya, Fransa ve İngiltere dışişleri bakanlarının katılımıyla Cenevre'de başlayan toplantıda, İsrail'in saldırıları ve İran'ın nükleer programı ele alınacak.

İRAN ile Almanya, Fransa ve İngiltere arasındaki üst düzey katılımlı toplantı İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı.

İran, Almanya, Fransa ve İngiltere dışişleri bakanlarının katıldığı toplantıda, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalar ve İran'ın nükleer programının ele alınması öngörülüyor. Cenevre'de bir otelde başlayan toplantıya İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile beraberindeki heyetler katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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Yorumlar (1)

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