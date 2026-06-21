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İran: ABD heyeti ile öğleden sonra bir araya geleceğiz

İran: ABD heyeti ile öğleden sonra bir araya geleceğiz
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile İran heyetlerinin bugün öğleden sonra İsviçre'de dörtlü görüşme yapacağını duyurdu.

İRAN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile İran heyetlerinin, bugün öğleden sonra İsviçre'de bir araya geleceğini bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ülke basınına yaptığı açıklamada, bugün ABD heyetiyle bir araya geleceklerini belirtti. ABD heyetiyle gün içinde tek bir toplantı yapacaklarını kaydeden Bekayi, "Sabah, ara bulucu olarak görev yapan Pakistan ve Katar heyetleriyle ikili görüşmeler yapacağız. Öğleden sonra ise İran İslam Cumhuriyeti ile ABD heyetleri arasında Katar ve Pakistan temsilcilerinin de katılımıyla dörtlü görüşmeler yapılacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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