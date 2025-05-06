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İran ve ABD Arasındaki Nükleer Görüşmelerin 4'üncü Turu Umman'da Yapılacak

İran ve ABD Arasındaki Nükleer Görüşmelerin 4'üncü Turu Umman'da Yapılacak
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İran ile ABD arasında nükleer müzakerelerin 4'üncü turu 11 Mayıs'ta Umman'ın başkenti Maskat'ta gerçekleştirileceği duyuruldu.

İRAN ile ABD arasındaki görüşmelerin 4'üncü turunun 11 Mayıs'ta Umman'da yapılacağı bildirildi.

İran ile ABD arasındaki görüşmelerin 4'üncü turunun pazar günü Umman'ın başkenti Maskat'ta gerçekleştirileceği duyuruldu. İki ülke arasındaki nükleer görüşmelerin ikisi Maskat'ta, biri ise İtalya'nın başkenti Roma'da yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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