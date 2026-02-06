Haberler

İran ve ABD arasındaki Dolaylı Görüşmeler Olumlu İlerliyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD heyetiyle yaptıkları dolaylı görüşmelerin olumlu geçtiğini ve sürecin devam etmesi konusunda mutabık kalındığını açıkladı. Müzakerelerin atmosferinden memnun olduğunu belirten Arakçi, güvensizlik sorununa dikkat çekti.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD heyetiyle Umman'da gerçekleştirdikleri dolaylı görüşmeleri değerlendirerek, "İyi bir başlangıç yaptık. Sürecin devam etmesi konusunda mutabık kalındı" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD heyeti ile Umman'ın başkenti Maskat'ta yürütülen müzakerelerin sona ermesinin ardından İran devlet televizyonuna açıklamalarda bulundu. Görüşmelerin atmosferinden memnuniyet duyduğunu belirten Arakçi, karşılıklı görüş alışverişinin önemine dikkat çekti. Heyetlerin istişareler için ülkelerine döneceğini belirten Arakçi, sürecin geleceğine dair iyimser mesajlar verdi. Arakçi, "İyi bir başlangıç yaptık. Nasıl devam edeceğimiz konusunda temas kuracağız. İstişare edildikten sonra görüşmelerin nasıl devam ettirileceğine dair bir karar verilecek. Görüşmelerin devam ettirilmesi ilkesinde bir fikir birliği olduğu görülüyor. Sürecin devam etmesi konusunda mutabık kalındı" ifadelerini kullandı.

Erken bir yargıda bulunmak istemediğini ifade eden Arakçi, diyaloğun bu şekilde sürmesi halinde üzerinde anlaşmaya varılmış bir çerçeveye ulaşılabileceğini kaydetti. Sürecin önündeki en büyük engelin 'güvensizlik' olduğuna işaret eden Arakçi, Haziran 2025'te müzakereler devam ederken İsrail ve ardından ABD tarafından düzenlenen saldırıları hatırlattı. Arakçi, öncelikle mevcut güvensizliğin üstesinden gelinmesi ve müzakereler için bir çerçeve belirlenmesi gerektiğine işaret etti.

Sürecin olumlu şekilde devam edebileceğini düşündüğünü aktaran Arakçi, ancak bunun karşı tarafa ve Tahran'da alınacak kararlara bağlı olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
