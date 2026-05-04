İran, son barış teklifine ABD'den yanıt geldiğini duyurdu

İran devlet medyası, son barış teklifine ABD'den yanıt alındığını duyurdu. Tasnim haber ajansına göre, İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Pakistan aracılığıyla iletilen yanıtın şu anda incelendiğini söyledi.

ABD henüz Tahran'a resmi olarak yanıt verdiğini doğrulamadı. Ancak Başkan Donald Trump'ın Pazar günü İsrail'in Kan News haberine verdiği demeçte, teklifin kendisi için kabul edilemez olduğunu söylediği bildirildi.

İran medyası, Tahran'ın 14 maddelik barış planında Washington'dan İran sınırlarına yakın bölgelerdeki güçlerini çekmesini, İran limanlarına uyguladığı ablukayı sona erdirmesini ve İsrail'in Lübnan'daki saldırısı da dahil olmak üzere tüm çatışmaların sona ermesini istediğini belirtti.

Ayrıca, iki ülke arasında 30 gün içinde bir anlaşmaya varılması çağrısında bulunuldu.

İran medyası, önerinin iki tarafı mevcut ateşkesi uzatmak yerine "savaşı sona erdirmeye" odaklanmaya çağırdığını ekledi.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bakei'nin, Washington'un temel taleplerinden biri için "bu aşamada nükleer müzakere yok" dediği aktarıldı.

İran, nükleer silah arayışında olduğunu iddialarını defalarca reddetti ve programının yalnızca barışçıl amaçlı olduğunu savunuyor. Fakat ülke, neredeyse silah yapacak seviyede zenginleştirilmiş uranyuma sahip, tek nükleer silaha sahip olmayan yönetim.

Bu arada Pazar günü ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemileri bulunan ülkelere yardım edeceğini duyurdu.

Trump sosyal medyada yaptığı paylaşımda "İran, Ortadoğu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin iyiliği için, bu ülkelere gemilerini güvenli bir şekilde çıkaracağımızı, böylece işlerine özgürce ve verimli bir şekilde devam edebileceklerini söyledik" dedi.

Trump, "Özgürlük Projesi" olarak adlandırdığı sürecin Pazartesi günü başlayacağını ve sürece müdahale edilirse buna "güçlü bir karşılık verileceğini" belirtti.

İran, Şubat ayında savaşın başlamasından bu yana boğazdan geçen trafiği ciddi şekilde kısıtladı. ABD ise İran limanlarına abluka uyguluyor.

Cumartesi günü Trump, Washington'ın İran'ın son barış teklifini aldığını doğrulamıştı.

ABD Başkanı, Truth Social'da yaptığı kısa bir paylaşımda "İran'ın bize yeni gönderdiği planı yakında inceleyeceğim ama son 47 yıldır İnsanlığa ve Dünyaya yaptıkları için henüz yeterince büyük bir bedel ödemedikleri için bunun kabul edilebilir olacağını düşenemiyorum" demişti.

Trump aynı gün gazetecilere yaptığı açıklamada, "anlaşmanın konsepti hakkında" bilgilendirildiğini belirtmiş ve "Şimdi bana tam metni verecekler" demişti.

ABD Başkanı BBC'nin İran içindeki hedeflere yönelik askeri saldırıların yeniden başlatılıp başlatılamayacağı sorusuna bunun "bir ihtimal" olduğunu söyledi.

Trump "Eğer kötü davranırlarsa. Eğer kötü bir şey yaparlarsa ama şimdi bakacağız" ddei.

Savaştan tamamen çekilmeye pek istekli görünmeyen ABD Başkanı " Ayrılmıyoruz" ve "bunu yapacağız, böylece kimsenin iki yıl veya beş yıl sonra geri dönmesine gerek kalmayacak" dedi.

İran'ın resmi haber ajansları Tahran'ın son teklifinin, iki aylık ateşkesi öngören dokuz maddelik ABD planına bir yanıt olduğunu belirtti.

Trump, Cuma günü ABD Kongresi üyelerine yazdığı mektupta, 8 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes nedeniyle çatışmanın "sona erdiğini" ve bu nedenle savaşın onayına ilişkin bir son tarihe uymak zorunda olmadığını savundu.

ABD Başkanı İran limanlarına uygulanan ablukanın da çatışmanın devamı anlamına gelmediğini iddia etti.

Yasaya göre, bir ABD başkanı, askeri harekatı yasama organlarına bildirdikten sonra 60 gün içinde Kongre'nin onayını almak zorunda, aksi takdirde çatışmayı sona erdirmesi gerekiyor.

Cuma günü, Trump'ın ABD ve İsrail'in saldırılarını başlatmasından iki gün sonra, 2 Mart'ta İran'a yönelik saldırıları Kongre'ye resmen bildirmesinin 60. günüydü.

Trump Cuma günü yaptığı bir dizi açıklamada "İran asla nükleer silaha sahip olamaz" şeklindeki söylemini de tekrarladı.