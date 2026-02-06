Haberler

İran Savunma Bakanı Nasirzade Bakü'yü Ziyaret Etti ve Aliyev ile Görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de resmi temaslarda bulunarak, savunma işbirliği ve bölgedeki barış konularını görüştü. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın inisiyatifiyle Güney Kafkasya'da barışın sağlandığını vurguladı.

(ANKARA) - İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade, savunma ve güvenlik alanındaki ilişkileri güçlendirmek üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye resmi ziyaret gerçekleştirdi.

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade, Bakü'de temaslarda bulundu. İranlı bakanın gündeminde, " Güney Kafkasya'daki son gelişmeler ve bölgede barış ile istikrarın sağlanmasına yönelik adımların bulunduğu" aktarıldı.

Nasirzade'nin Bakü temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Ziyaret programında ayrıca, Azerbaycan Savunma Bakanı ile yapılacak heyetler arası resmi görüşmeler de yer aldığı belirtildi.

İlham Aliyev görüşmede "dünyanın pek çok bölgesinde savaş ve çatışmaların sürdüğünü, ancak Azerbaycan'ın inisiyatifi sayesinde Güney Kafkasya'da barışın halihazırda tesis edildiğini" vurguladı. Aliyev'in, "hem Azerbaycan hem de Ermenistan ile sınırı bulunan İran için barışın büyük önem taşıdığına olan inancını dile getirdiği" aktarıldı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Biz dünyanın her yerinde barış istiyoruz. Kan dökülmesin, savaşlar olmasın" ifadelerini kullandı.

Görüşmelerde ikili savunma işbirliğinin genişletilmesi ve karşılıklı güvenin artırılması konularının ele alındığı kaydedildi. İki ülke yetkilileri, bölgede kalıcı güvenliğin tesisi için diyaloğun ve yapıcı angajmanın kritik önem taşıdığına dikkati çekti.

Kaynak: ANKA / Dünya
Umman'daki ABD-İran zirvesi sona erdi! İşte ilk açıklama

8 ay sonra masaya oturdular, ilk açıklama İran tarafından geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tribünden düşerek ölen Harda Kaçmaz toprağa verildi! Babasının feryatları yürekleri dağladı

Türk futbolunu yasa boğan ölüm: Babasının feryadı yürekleri dağladı
Süper Lig ekibi durdu durdu son gün 4 bomba birden patlattı

Süper Lig ekibi durdu durdu son gün 4 bomba birden patlattı
Petek Dinçöz'den radikal değişim! Bu halini unutun

Petek Dinçöz'den radikal değişim! Bu halini unutun
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 31 ölü, 169 yaralı

İslam ülkesinde cuma namazı kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Tribünden düşerek ölen Harda Kaçmaz toprağa verildi! Babasının feryatları yürekleri dağladı

Türk futbolunu yasa boğan ölüm: Babasının feryadı yürekleri dağladı
Trump'ı kızdıracak hamle! Fransa, Grönland'da başkonsolosluk açan ilk AB ülkesi oldu

Avrupa ülkesinden Trump'ı kızdıracak Grönland hamlesi
Dünya Hükümetler Zirvesi'ne davet edilen tek Türk oyuncu Meryem Uzerli oldu

Dünya Hükümetler Zirvesi'nde Türkiye'yi o temsil etti