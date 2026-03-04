Haberler

İran savaşı devam ederken ABD'den Ekvador'da uyuşturucu operasyonu

İran savaşı devam ederken ABD'den Ekvador'da uyuşturucu operasyonu
ABD'nin İsrail ile birlikte İran'ı hedef aldığı savaş devam ederken, Washington yönetimi Latin Amerika'da da askeri faaliyetlerini sürdürdü. ABD ve Ekvador güçleri uyuşturucu kartellerine karşı ortak bir operasyon düzenlerken, ABD ordusu istihbarat, danışmanlık ve planlama desteği sağladı; sahadaki kara ve hava operasyonlarını ise Ekvador güvenlik güçleri gerçekleştirdi.

  • ABD ve Ekvador güçleri, Ekvador'da uyuşturucu kartellerine yönelik ortak bir askeri operasyon gerçekleştirdi.
  • ABD ordusu operasyonda askeri danışmanlık, istihbarat ve operasyon planlaması desteği sağladı.
  • Ekvador güvenlik güçleri, uyuşturucu kartellerine ait hedeflere yönelik kara ve hava baskınları düzenledi.

ABD'nin İsrail ile birlikte İran'ı hedef aldığı savaş sürerken Washington yönetimi bu kez Latin Amerika'da yürütülen bir askeri operasyonda rol aldı. ABD ve Ekvador güçleri, ülkede faaliyet gösteren uyuşturucu kartellerine yönelik ortak bir operasyon gerçekleştirdi.

EKVADOR GÜÇLERİ KARA OPERASYONLARINI YÜRÜTTÜ

Operasyonda ABD ordusu sahada doğrudan çatışmaya katılmazken, askeri danışmanlık, istihbarat ve operasyon planlaması desteği sağladı. Ekvador güvenlik güçleri ise kara ve hava operasyonlarını fiilen yürüterek kartellere ait hedeflere yönelik baskınlar düzenledi.

ÜLKEDE GÜVENLİK KRİZİ YAŞANIYOR

Ekvador hükümeti, operasyonun ülke genelinde etkisini artıran uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suç ağlarını zayıflatmayı amaçladığını açıkladı. Son yıllarda kartellerin artan şiddeti nedeniyle Ekvador'da güvenlik krizi yaşanıyor.

İRAN SAVAŞI SÜRERKEN DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Uzmanlar, ABD'nin İran'la yaşanan savaş süreci devam ederken Latin Amerika'daki güvenlik operasyonlarına destek vermesinin Washington'ın küresel askeri ve istihbarat faaliyetlerini eş zamanlı olarak sürdürdüğünü gösterdiğini belirtiyor.

