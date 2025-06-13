İran saldırıya geçti! Tel Aviv'den canlı yayın

İsrail'in İran'a yönelik başlattığı ve nükleer tesisler ile üst düzey komutanların hedef alındığı saldırıların ardından tüm dünyanın gözü bölgeye çevrildi.

İRAN'DAN KARŞI SALDIRI

Akşam saatlerinde ise İran karşı saldırıya geçti. Yüzlerce füze ile yapılan saldırıda İsrail'in başkenti Tel Aviv çok sayıda isabet aldı.

İsrail'in Ordusu'nun çağrısı ile birlikte İsrailliler sığınaklara koştu. Panik havasının hakim olduğu Tel Aviv'de gergin bekleyiş sürüyor.