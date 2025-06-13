İran saldırıya geçti! Tel Aviv'den canlı yayın

İran saldırıya geçti! Tel Aviv'den canlı yayın
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İsrail'in İran'ın nükleer tesisleri ve üst düzey komutanlarını hedef aldığı saldırının ardından İran karşı saldırıya geçti. İran'dan fırlatılan füzeler İsrail'in başkenti Tel Aviv'de çok sayıda noktaya isabet etti.

İsrail'in İran'a yönelik başlattığı ve nükleer tesisler ile üst düzey komutanların hedef alındığı saldırıların ardından tüm dünyanın gözü bölgeye çevrildi.

İRAN'DAN KARŞI SALDIRI

Akşam saatlerinde ise İran karşı saldırıya geçti. Yüzlerce füze ile yapılan saldırıda İsrail'in başkenti Tel Aviv çok sayıda isabet aldı.

İsrail'in Ordusu'nun çağrısı ile birlikte İsrailliler sığınaklara koştu. Panik havasının hakim olduğu Tel Aviv'de gergin bekleyiş sürüyor.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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