İran Nükleer Anlaşma ile Uranyum Zenginleştirme Seviyesini Yüzde 3,67'ye İndirecek

İRAN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, nükleer anlaşmaya varılması halinde 2015'teki anlaşmada olduğu gibi uranyum zenginleştirme seviyesini yüzde 3,67'ye indireceklerini belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ülkesinin nükleer programına ilişkin Avrupa'nın 'hukuksuz' taleplerini kabul etmeyeceğini söyleyerek, Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının yeniden devreye sokulmasının ciddi sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu. Bekayi, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın 'snapback' mekanizmasını işletme girişimini eleştirerek, bu adımın 30 gün içinde İran'a yönelik BM yaptırımlarını geri getirebileceğini kaydetti.

Bekayi, Avrupalı güçlerin Washington'un baskısı altında hareket ettiğini savunarak, "Avrupalılar, Trump'ın onlara dikte ettiğini yapıyor. Rolleri giderek azalacak. Artık ABD ve İsrail'in vekili olmayı seçtiler. Bu rolü Washington'a devretmeleri kesinlikle sorumsuzluk" ifadelerini kullandı.

Bekayi, ayrıca Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırılara ilişkin 'Bizim için kirli işi yapıyorlar' sözlerini hatırlatarak, Avrupalı hükümetlerin bu saldırıları fiilen onayladığını ve hatta İsrail'e istihbarat sağlamış olabileceğini öne sürdü.

İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'ndan (NPT) çekilme ihtimaline de değinen Bekayi, bu konuda yetkinin hükümette değil Meclis'te olduğunu bildirerek, "Eğer milletvekilleri böyle bir yasa çıkarırsa, hükümet bunu engelleyemez" dedi.

İran'ın uranyum zenginleştirme seviyesini, 2015'teki nükleer anlaşmada belirlenen şekilde yeniden yüzde 3,67'ye indirmeye hazır olduğunu dile getiren Bekayi, bunun ülkenin kendi topraklarında uranyum zenginleştirme hakkını güvence altına alacak kapsamlı bir anlaşmaya bağlı olduğunu aktardı. Bekayi, "Gerçek şu ki halkımız, tesislerimize yönelik hukuksuz saldırılar yüzünden öfkeli" diyerek, Batılı hükümetlerin diplomasi sürecini baltalayan İsrail ve ABD'nin rolünü göz ardı etmemesi gerektiğini söyledi.