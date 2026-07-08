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İran: ABD'nin baskıyla taviz koparma dönemi sona erdi

İran: ABD'nin baskıyla taviz koparma dönemi sona erdi
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İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD'yi 14 maddelik mutabakatı ihlal etmekle suçlayarak, zorbalık ve baskıyla taviz koparma döneminin sona erdiğini ve geri adım atmayacaklarını açıkladı.

İRAN Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, "Zorbalık ve baskıyla taviz koparma dönemi sona ermiştir. Bu yöntem sonuç vermez" dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin 14 maddelik mutabakat zaptındaki bazı maddeleri ihlal ettiğini savundu. Kalibaf, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki düzenlemelerinin ihlal edildiğini, askeri saldırı tehdidinin sürdürüldüğünü, İran'ın güney bölgelerine saldırı düzenlendiğini, petrol yaptırımlarının yeniden yürürlüğe konulduğunu ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının devam ettiğini bildirdi. Kalibaf, "Zorbalık ve baskıyla taviz koparma dönemi sona ermiştir. Bu yöntem sonuç vermez. Biz geri adım atmayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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