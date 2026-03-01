İran Meclis Başkanı Kalibaf: Trump ve Netanyahu, kırmızı çizgimizi aştınız

İRAN Meclis Başkanı Muhammed Bakir Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya seslenerek, kırmızı çizginin aşıldığını ve bedelini ödeyeceklerini bildirdi.

İran basını, Meclis Başkanı Muhammed Bakir Kalibaf'ın, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından görüntülü taziye mesajı yayımladığını duyurdu. Kalibaf mesajında, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya seslenerek, "Kırmızı çizgimizi aştınız ve bunun bedelini ödeyeceksiniz. Bu, bizim için sadece varoluşsal bir savaş değil aynı zamanda bastırılmış bir öfkedir ki nihai intikam zamanı gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Kalibaf, tüm senaryolara karşı hazırlıklı olduklarını belirterek, önceden Hamaney'in muhtemel ölümü sonrası için planlama yapıldığını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı