Haberler

İran Meclis Başkanı Kalibaf: Hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğiz

İran Meclis Başkanı Kalibaf: Hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğiz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ile müzakerelerin ardından yaptığı açıklamada, ülkesine yönelik tehditlere boyun eğmeyeceklerini vurguladı ve İran halkının güveninin kazanılması gerektiğini ifade etti.

İRAN Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, "Hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğiz. İrademizi bir kez daha sınayacak olurlarsa, onlara daha büyük bir ders vereceğiz" dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Pakistan'da ABD ile müzakerelere katıldıktan sonra ülkesinde basın mensuplarına açıklamada bulundu. Kalibaf, müzakerelerin, 'çok yoğun, ciddi ve zorlu' geçtiğini belirterek, ABD tarafına güvenmediklerini baştan söylediklerini, çünkü 2 defa müzakerelerin ortasında kendilerine saldırı yapıldığını söyledi.

20 saatten fazla süren görüşmeler gerçekleştirdikleri için İran heyetine teşekkür eden Kalibaf, ABD tarafından yapılan tehditlerin İran halkı üstünde bir etkisinin olmadığını ve bunu ispatladıklarını bildirdi. Kalibaf, "Eğer ABD kendisi için bir çıkış yolu bulmak istiyorsa, tek bir yol var, o da karar vermek ve İran halkının güvenini kazanmaktır. Eğer savaşırsanız savaşırız ve eğer mantıkla yaklaşırsanız, biz de mantıkla karşılık veririz. Hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğiz. İrademizi bir kez daha sınayacak olurlarsa, onlara daha büyük bir ders vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'ın abluka kararı petrol fiyatlarını uçurdu

Korkulan oldu! Trump'ın hamlesi piyasalarda deprem etkisi yarattı
İnfial yaratan İsrail iddiası! Cumhurbaşkanlığından açıklama var

İnfial yaratan İsrail iddiası! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump 'Hürmüz'e gemi gönderecekler' dedi, İngiltere yalanladı

"Gemi gönderecekler" dediği Avrupa devinden Trump'ı çıldırtacak karar
Trump bu kez Çin'i tehdit etti: Yüzde 50 gümrük vergisi uygularız

Trump bu kez İran'ı değil bambaşka bir ülkeyi tehdit etti
İran fena zarar verdi: ABD eski uçaklarını depodan çıkarıyor

İran fena zarar verdi! ABD, eskilerini hangardan çıkarmaya başladı

Macaristan'da 16 yıllık Viktor Orban dönemi sona erdi

ABD, İsrail ve Rusya'nın desteği de yetmedi! 16 yıllık iktidarı bitti

Trump 'Hürmüz'e gemi gönderecekler' dedi, İngiltere yalanladı

"Gemi gönderecekler" dediği Avrupa devinden Trump'ı çıldırtacak karar
Kocaelispor Başkanı Recep Durul: Galatasaray'a sahayı dar ettik

''Bedelini ödeyecekler'' demişti! Maç sonu söyledikleri daha da fena
Dünyaca ünlü festivalde zılgıt tartışması: Sabrina Carpenter özür diledi

Konserde 'zılgıt' çeken hayranına sert çıkmıştı! Geri adım attı