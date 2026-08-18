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Kalibaf: Şartlar sağlanmadan Hürmüz Boğazı açılmayacak

Kalibaf: Şartlar sağlanmadan Hürmüz Boğazı açılmayacak
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İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hürmüz Boğazı'nın seyrüsefer trafiğine açılabilmesi için ablukanın kaldırılması, dondurulan varlıkların serbest bırakılması, petrol yaptırımlarının sona ermesi ve askeri tehditlerin durdurulması gerektiğini belirtti. Kalibaf, müzakere sürecinin ekonomik dayanıklılığı artırdığını ve İran'ın olası saldırılara orantılı ve daha ağır bir şekilde karşılık vermeye hazır olduğunu vurguladı.

İRAN Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ablukanın kaldırılması, dondurulan varlıkların serbest bırakılması, petrol yaptırımlarının sonlandırılması ve askeri tehditlerin bitmesi dahil olmak üzere belirlenen şartlar sağlanmadan Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını bildirdi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Meclis'in açık oturumunda yaptığı konuşmada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Müzakere ve ateşkes sürecine değinen Kalibaf, bu süreçte elde edilen fırsatın ülkenin ekonomik dayanıklılığını artırma ve savunma kapasitesini yeniden inşa etme konusunda önemli katkı sağladığını belirtti.

Hürmüz Boğazı'nın seyrüsefer trafiğine açılması için ön şartları sıralayan Kalibaf; ablukanın tamamen kaldırılması, bloke edilen İran fonlarının serbest bırakılması, petrol ihracatına yönelik yaptırımların son bulması ve tüm cephelerdeki askeri operasyonlar ile tehditlerin durdurulması gerektiğini vurguladı.

İran'ın askeri hazırlık durumuna dikkat çeken Kalibaf, İran'ın düşmanın atacağı adımlara ve müdahalelerine orantılı karşılık vererek, karşı tarafı öncekilerden çok daha ağır bir yenilgiye uğratmaya hazır olduğunu ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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