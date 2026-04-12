İran Meclis Başkanı Kalibaf: ABD mantığımızı ve ilkelerimizi anladı

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin müzakerelerdeki tutumuna dair açıklamalarda bulundu ve güven kazanmanın önemine vurgu yaptı.

İRAN Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, "ABD mantığımızı ve ilkelerimizi anladı. Güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanıdır" dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sanal medya hesabından ABD- İran müzakerelerine ilişkin açıklamada bulundu. Kalibaf, ABD'nin, İran'ın mantığını ve ilkelerini anladığını belirterek, "Müzakereler öncesinde, gerekli iyi niyet ve iradeye sahip olduğumuzu vurguladım ancak önceki iki savaş deneyimi nedeniyle karşı tarafa güvenimiz yok. Karşı taraf bu müzakere turunda İran heyetinin güvenini kazanamadı. Güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanıdır" ifadelerini kullandı.

İran halkının çıkarlarını hem askeri hem de diplomatik yollarla korumaya devam edeceklerini vurgulayan Kalibaf, diplomasiyi askeri mücadelenin yanında bir yöntem olarak gördüklerini bildirdi. Kalibaf, müzakerelere ev sahipliği yapan Pakistan'a ve İranlı heyete çabaları nedeniyle teşekkür ederek, "Dost ve kardeş ülke Pakistan'ı takdir ediyor, Pakistan halkına selamlarımı iletiyorum" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
