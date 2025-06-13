İran Meclis Başkanı Kalibaf: İntikam Alınacaktır

İran Meclis Başkanı Kalibaf: İntikam Alınacaktır
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İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İsrail'in saldırılarına karşı intikam alınacağını açıkladı. Kalibaf, Siyonist rejimin saldırılarının yanıt verileceğini vurguladı.

İRAN Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İsrail'in saldırılarına yönelik açıklamasında "Bu intikam, ne şekilde olursa olsun alınacaktır" ifadelerini kullandı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarına mutlaka karşılık verileceğini vurguladı. Saldırılarda yerleşim bölgelerinin hedef alındığını belirten Kalibaf, "Suçlu siyonist rejim, yerleşim alanlarına saldırarak insanlığın en büyük düşmanı ve İran milletinin her bir ferdinin en acımasız düşmanı olduğunu ortaya koydu" dedi.

Kalibaf, "Bu intikam, ne şekilde olursa olsun alınacaktır. Siyonist rejimin peşini bırakmayacağız. Bu işi onlar başlattı, ancak inşallah biz sonlandıracağız" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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