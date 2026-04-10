İran lideri Hamaney: Hürmüz Boğazı'nın yönetimini yeni bir aşamaya taşıyacağız

İRAN lideri Mücteba Hamaney, savaş istemediklerini belirterek, " Hürmüz Boğazı'nın yönetimini yeni bir aşamaya taşıyacağız" dedi.

İran lideri Mücteba Hamaney, ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden ülkenin eski lideri Ali Hamaney'in ölümünün 40'ncı günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Savaş sonucunda İran'da meydana gelen maddi ve manevi zararlar için kesinlikle tazminat talebinde bulunacaklarını kaydeden Hamaney, "Meşru haklarımızdan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Hürmüz Boğazı'nın yönetimini yeni bir aşamaya taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Hamaney, savaş istemediklerini ve bölgedeki tüm direniş cephesini bir bütün olarak gördüklerini vurgulayarak, ülkesinin güney komşularına seslendi. Hamaney, "Bir mucizeye şahit olmaktasınız. Bu yüzden doğru görün, doğru anlayın ve doğru yerde durun" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı