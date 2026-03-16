İran: ABD ve yabancı ülkeler güvenlik sağlamaz

İran: ABD ve yabancı ülkeler güvenlik sağlamaz
İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Rıza Tengsiri, ABD ve yabancı ülkelerin Körfez ülkelerine güvenlik sağlamayacağını ve çıkarları uğruna feda edeceğini belirterek, İslam ülkelerinin birleşmesi gerektiğini vurguladı.

İRAN Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Rıza Tengsiri, "ABD ile yabancı ülkeler, Körfez ülkelerine güvenlik sağlamayacak ve onları çıkarları uğruna feda edecek" dedi.

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Rıza Tengsiri, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz yıllarda Körfez ülkelerinin yöneticilerine defalarca söyledik. ABD ve yabancı ülkeler size güvenlik sağlamaz, ihtiyaç duyduklarında çıkarları uğruna sizi feda ederler. Tek çözüm, İslam ülkelerinin birleşmesi ve Amerikalıların bölgeden kovulmasıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
