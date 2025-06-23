İran, Katar'daki ABD Üssüne Operasyon Başlattı: 'Fetih Müjdesi'

İran, Katar'daki ABD Üssüne Operasyon Başlattı: 'Fetih Müjdesi'
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İran, Katar'daki ABD üssüne yönelik başlattığı operasyonu 'Fetih Müjdesi' olarak duyurdu. Devrim Muhafızları, Beyaz Saray'a sert mesajlar verdi.

İRAN'ın, Katar'daki ABD üssüne yönelik başlattığı operasyonun adının 'Fetih Müjdesi' olduğu bildirildi.

İran devlet televizyonu IRIB'de operasyonun adı 'Fetih Müjdesi' olarak duyuruldu. Saldırının, Katar'daki ABD üssü El-Udeyd'e yönelik olduğu aktarıldı.

İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada ise "Beyaz Saray ve müttefiklerine mesajımız nettir. Egemenliğimize ve topraklarımıza hiçbir saldırıyı yanıtsız bırakmayacağız" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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