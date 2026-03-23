İran'ın füzenin üstüne koyduğu fotoğraf Trump'ı sinirlendirecek

İran ordusu füzelerden birinin üzerine, Trump'ın elinde "Yardım edin! Hürmüz'ü açın!" yazılı pankartı tuttuğu bir foroğraf koydu.

FÜZENİN ÜZERİNE "TRUMP" FOTOĞRAFI KOYDULAR

İran ile ABD arasındaki gerilim, askeri sahadan psikolojik propaganda boyutuna taşındı. İran ordusu tarafından fırlatılan bir füzenin üzerine, ABD Başkanı Trump'ın "Yardım edin! Hürmüz'ü açın!" yazılı bir pankart tuttuğu görselin yerleştirilmesi dikkat çekti. Körfez'deki ABD üslerini hedef alan bu hamle, bölgedeki stratejik rekabetin geldiği noktayı gözler önüne serdi.

Söz konusu görselle, dünyanın en önemli enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı üzerinden dünyaya mesaj verildi. Uzmanlar, İran'ın bu yolla hem askeri gücünü sergilediğini hem de küresel petrol ticaretinin kalbinde sahip olduğu kontrol gücünü bir baskı unsuru olarak kullandığını belirtiyor.

Kaynak: Haberler.com