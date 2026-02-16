İran istihbaratı duyurdu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar

İran İstihbarat Bakanlığı (MOIS/Vezarat-e Ettela'at), Pakistan'ın Suudi Arabistan'a 10 milyar dolar karşılığında nükleer silah sattığını öne sürdü. İran kaynaklarına dayandırılan iddiaya göre söz konusu silahların Suudi Arabistan topraklarına konuşlandırılması, Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asim Munir ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasında gerçekleştirilen son görüşmenin ardından netlik kazandı.

GÜÇ DENGELERİ KÖKTEN DEĞİŞEBİLİR

İran basınında yer alan değerlendirmelerde, anlaşmanın bölgesel güç dengelerini kökten değiştirebileceği ve Orta Doğu'daki güvenlik mimarisini doğrudan etkileyeceği ifade edildi. İddiaya göre Riyad yönetimi, İran'ın artan askeri kapasitesine karşı caydırıcılık sağlamak amacıyla Pakistan ile gizli bir nükleer mutabakata vardı.

SİLAHLAR BELİRLİ ASKERİ ÜSLERDE KONUMLANDIRILACAK

MOIS'e yakın kaynaklar, transferin yalnızca mali bir anlaşma olmadığı, aynı zamanda teknik destek ve konuşlandırma süreçlerini de kapsadığı yönünde bilgiler paylaştı. Silahların Suudi Arabistan'da belirli askeri üslerde konumlandırılacağı ileri sürüldü.

RESMİ BİR AÇIKLAMA YOK

Pakistan ve Suudi Arabistan makamlarından konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmezken, bölgesel güvenlik uzmanları böyle bir gelişmenin küresel ölçekte diplomatik ve askeri sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor. Nükleer silahların yayılması konusundaki uluslararası rejimler ve anlaşmalar açısından da iddia, yeni bir kriz başlığı oluşturabilecek nitelikte değerlendiriliyor.