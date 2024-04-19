İran: İsrail saldırısına yönelik acil bir misilleme planımız yok

İsrail, İran'ın 300'e yakın füze ve İHA ile düzenlediği "Gerçek Vaat" operasyonuna misilleme yaptı. İran Devlet Televizyonu hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve İsfahan'ı hedef alan 3 dronenin havada imha edildiğini açıkladı. İran'da tüm uçuşlar askıya alınırken, yetkililer füze saldırısı olmadığını belirtip, "İsfahan'daki patlamalar hava savunma sistemimizden kaynaklı" ifadelerini kullandı.

İranlı bir yetkili, konuyla ilgili yaptığı açıklamada acil bir misilleme planı olmadıklarını söyledi.

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