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İran: İsrail saldırısına yönelik acil bir misilleme planımız yok

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İsrail'in İran'a başlattığı saldırı sonrasında İranlı bir yetkiliden açıklama geldi. Yetkili İsrail saldırısına yönelik acil bir misilleme planı olmadıklarını belirtti.

İsrail, İran'ın 300'e yakın füze ve İHA ile düzenlediği "Gerçek Vaat" operasyonuna misilleme yaptı. İran Devlet Televizyonu hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve İsfahan'ı hedef alan 3 dronenin havada imha edildiğini açıkladı. İran'da tüm uçuşlar askıya alınırken, yetkililer füze saldırısı olmadığını belirtip, "İsfahan'daki patlamalar hava savunma sistemimizden kaynaklı" ifadelerini kullandı.

İranlı bir yetkili, konuyla ilgili yaptığı açıklamada acil bir misilleme planı olmadıklarını söyledi.

Ayrıntılar geliyor...

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

İsrail İran Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Mehmet kyl:

bunlar ikisi anlaşmalı kurtlar vadisinde bosuna mi konu oldu

8
1
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Tarık Avsar:

Olsa şaşarım zaten dalavereciler sizi

5
1
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mesut güneş:

Yusuf Yusuf.koskoca devlet İsrail den çekiniyor.

3
1
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