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İran: İsrail'in misilleme yapması durumunda tepkimiz dün geceye göre daha büyük olacak

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1 Nisan'da İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğunasaldırısında 7 İranlı askerin hayatını kaybettiği olaya İran'dan dün gece saatlerinde karşılık verildi. İHA saldırıları sonrası konuşan İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bagheri İsrail'e misilleme uyarısında bulunarak operasyonu sürdürme amaçlarının olmadığını belirtti.

"TEPKİMİZ ÇOK DAHA BÜYÜK OLACAK"

İsrail Devlet Televizyonu dün akşam saatlerinde İran'ın insansız hava araçlarıyla (İHA) İsrail'e saldırıda bulunduğunu duyurdu. İran'ın saldırısı sonrasında çevredeki pek çok ülke hava sahasını kapatırken İran BM Daimi Temsilciliği, "Konu sonuçlanmış kabul edilebilir. Ancak İsrail rejiminin yeni bir hata yapması halinde İran'ın yanıtı çok daha sert olacak." açıklamasında bulundu.

Saldırı sonrası İran'dan yeni bir açıklama geldi. Devlet televizyonuna konuşan Tümgeneral Muhammed Bagheri, "İsrail, İran'a misillemede bulunursa tepkimiz bu geceki askeri müdahaleden çok daha büyük olacak." ifadelerini kullandı. Bagheri ayrıca ABD'yi İsrail'i desteklememesi konusunda uyardı.

"OPERASYON BAŞARIYLA TAMAMLANDI"

Bagheri, operasyonlarının başarıyla tamamlandığını belirterek "Operasyonun amacına ulaştığını düşünüyoruz ve operasyonu sürdürme gibi bir niyetimiz yok." ifadelerini kullandı.

ABD'YE İSVİÇRE ÜZERİNDEN UYARI

Öte yandan İran devlet televizyonunda geçen habere göre İran, İsviçre üzerinden ABD'ye mesaj göndererek İsrail'in misilleme saldırısına destek verilmesi durumunda ABD üslerinin hedef haline geleceği uyarısında bulundu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

İsrail İran Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (21)

Abdullah KARAMAN:

dün ne yaptınız ki? düğün salonlarında bile daha fazla havai fişek atılıyor.

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Realist:

En azindan birsey yapti. Ya biz !!

yanıt24
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Hasan Oguz:

Sonuç ne oldu? Iran tarafından kaç kişi ölmüştü. Gerçek bir intikam böyle mi olur? Misilleme falan değil bunların yaptığı masallama.

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Azad Askan:

Amerika İsrail'in kulağını çeker bı daha yaptırmaz merak etme ama filistini bombalamaya dewam ederler !!!!

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şükrü Mor:

Hic bir şey çıkmaz bundan

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Yasar Unal:

Tarihinde sadece Müslümanlara zarar vermiş bir ülkedir İran. Amerika'nın Ortadoğu'da gerektikçe ya da istedikçe kaşıdığı bir çıban misali ülkedir.

yanıt16
yanıt1
Cabbar kar:

Şeytanı emekli eden insan oyunları.

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Erkan Çamsarı:

Dostlukları ve çıkarları maziye dayanan ülkelerin düşman olma şansı yoktur. Yeni stratejiler için küçük bı tiyatro oyunu sahnelendi. nazar değmesin diye ara ara perde önünde bu tür skeçler yapmaları normal. Akşam yemegine ve sonrasında hangi otel odasına geçerler bilemeyiz. Ama bildiğimiz ve kesin olan şey Ortadoğu'da itrail kesinlikle 7 Ekim'de ki tiyatroda olduğu gibi hem nüfuzunu hemde coğrafyasını genişletecek. Rabbim gerçek müslüman ulklerin bundan sonra yardımcısı olsun

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MURAT:

Dün gece ne yaptı ki sanki

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Nuri Aga:

Kasım Süleyman yi ABD vurup öldürdü. İntikam yeminleri etti İran sonuç haber verdiler ABD ye vurmak zorundayız diye. Üssü vuramadılar yemedi. Askeri Üssün yakınlarını vurdular.

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