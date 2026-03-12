Haberler

İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama

İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İRAN'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, "Ülkeyi bölme girişimini engelledik.

İRAN'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, "Ülkeyi bölme girişimini engelledik. Tüm halkımız birlik olsun" dedi.

İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney ilk mesajını paylaştı. Hamaney mesajında, ABD'nin üslerini hedef almak zorunda olduklarını belirterek, "Komşu ülkelerle dostluğa inanıyoruz, sadece üsleri hedef alıyoruz ve bu devam edecek. Düşman üsleri, bu ülkeleri kontrol altına almayı amaçlıyor. Bölgedeki tüm ABD üsleri derhal kapatılmalı. Hürmüz Boğazı'nın kapatılması düşmana baskı kurma aracı. İran şehitlerinin intikamını almaktan vazgeçmeyecektir. Ülkeyi bölme girişimlerini engelledik. Tüm halkımız birlik olsun. Düşmanın Minab'da okulda ya da başka yerde işledikleri suçlar karşılıksız kalmayacak. Zarar görenlere tazminat ödenmeli. Düşmandan tazminat talep edeceğiz. Eğer bunu ödemekten kaçınırsa, uygun gördüğümüz miktarı onun mallarından alacağız. Eğer bu da mümkün olmazsa, aynı miktarda onun mallarını yok edeceğiz. İran bir koloni devleti değildir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama
İngiliz gazetesinden Mücteba Hamaney hakkında bomba iddia: Bacağı koptu, yoğun bakımda

Görüntülü mesaj vermedi, İngilizlerin vahim bir iddiası var
Görüntüyü izleyenler 'İnsan bunu kendine nasıl yapar?' demeden edemiyor

İnsan bunu kendine neden yapar?
Melek Mosso'ya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin

Ünlü sanatçıya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin
650 kişiye büyük şok: Emeklilikleri iptal edildi, maaşları geri ödeyecekler

650 kişiye büyük şok: Emeklilikleri iptal edildi, maaşları geri ödeyecekler
Trabzonspor'u Galatasaray maçı öncesi korkutan sakatlık

Galatasaray maçı öncesi felaketi yaşadılar
Görüntüyü izleyenler 'İnsan bunu kendine nasıl yapar?' demeden edemiyor

İnsan bunu kendine neden yapar?
Müge Anlı'dan ortalığı karıştıran sözler! Herkes bu videoyu paylaşıyor

Müge Anlı'dan ortalığı karıştıran sözler! Herkes bu videoyu paylaşıyor
Tarihi operasyon başlıyor! Real Madrid'den Galatasaray'a 110 Milyon euro

Real Madrid'den Galatasaray'a 110 Milyon euro