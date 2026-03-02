Haberler

İran'ın yeni dini lideri Arafi: Bu gece dünya siyonistlerin kibrinin sonuna tanık olacak

İran'ın yeni dini lideri Arafi: Bu gece dünya siyonistlerin kibrinin sonuna tanık olacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Hamaney yerine İran'ın yeni dini lideri olan Ayetullah Arafi'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Arafi, "Bu gece dünya, Siyonistlerin kibrinin sonuna tanık olacak" ifadelerini kullandı.

  • İran'ın yeni dini lideri Ayetullah Arafi, 'Bu gece dünya, Siyonistlerin kibrinin sonuna tanık olacak' açıklamasını yaptı.
  • ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı askeri saldırılarda İran lideri Ali Hamaney hayatını kaybetti.
  • İran Kızılayı, İran'a yönelik bombardımanlarda 201 kişinin öldüğünü ve 747 kişinin yaralandığını açıkladı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılarda İran'ın dini lideri Hamaney'in hayatını kaybetmesi, bütün dünyada tartışılan en önemli konulardan biri oldu.

YENİ DİNİ LİDERDEN İLK MESAJ

Saldırıda öldürülen Hamaney'in yerine ise Ayetullah Arafi'nin geçici olarak geçtiği duyuruldu. Arafi verdiği ilk mesajında bu geceyi işaret etti.

Arafi açıklamasında "Bu gece dünya, Siyonistlerin kibrinin sonuna tanık olacak" ifadelerini kullandı.

AYETULLAH ARAFİ KİMDİR?

Ali Rıza Arafi, 1959 yılında İran'ın Meybod kentinde doğmuştur. Dini eğitimini Kum'daki medreselerde tamamlamıştır. Eğitim hayatının ardından İran'daki dini kurumlarda çeşitli görevler üstlenmiştir.

Arafi, İran'daki medrese sisteminin yönetiminde yer almış ve bu alanda idari sorumluluklar yürütmüştür. Ayrıca Uzmanlar Meclisi Başkan Yardımcılığı, Anayasayı Koruyucular Konseyi üyeliği ve El-Mustafa Uluslararası Üniversitesi Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

ABD-İSRAİL SALDIRILARI VE İRAN'IN MİSİLLEMELERİ

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Serhat Yılmaz
Haberler.com
İran, İsrail'i bir kez daha vurdu

İsrail'in dört bir yanı yangın yeri! İran saldırıda bir ilk yaptı
Merkez Bankası ve Borsa İstanbul'dan peş peşe kararlar! İkisi de süresiz durduruldu

Merkez Bankası'ndan dikkat çeken karar! Süresiz durduruldu
Trump: İran'a saldırılar 4 hafta sürebilir

Trump, İran için kabus senaryosunu açıkladı! Savaşı hemen bitirmiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamaney mesajı

Erdoğan'dan Hamaney'in ölümünün ardından ilk sözler
Kante'nin büyük isyanı: Her şeyi yaptık ama olmadı

Kante'nin büyük isyanı
''Takımı nasıl toparlayacaksınız?'' sorusuna Sadettin Saran'dan 3 kelimelik cevap

''Takımı nasıl toparlayacaksınız?'' sorusuna 3 kelimelik cevap
Emekli Tuğgeneral Arslan: ABD ve İsrail sert kayaya çarptı

Emekli Tuğgeneral, Orta Doğu'daki yeni savaş için süre biçti
Tüm gözler İran'a çevrilmişken Kim Jong-un'dan sürpriz bir çıkış geldi

Gözler İran'a çevrilmişken Kim'den sürpriz bir çıkış geldi
Trump: İran'daki yeni liderlik görüşmek istiyor, ben de kabul ettim

Trump, İran'ın istediğini açıkladı: Kabul ettim