İran'ın son saldırısı "kör" etti! Devre dışı kaldı, dengeler değişebilir

İran'a ait insansız hava araçlarının, Suudi Arabistan'ın kuzeydoğusundaki El-Kaysumah Havalimanı'nda bulunan ABD yapımı AN/FPS-117 erken uyarı radarını vurduğu ve tamamen imha ettiği belirtildi. Uzmanlar, radarın devre dışı kalmasının Körfez'deki askeri dengeleri etkileyebileceği değerlendirmesinde bulundu.

  • İran, Suudi Arabistan'ın El-Kaysume Havalimanı'na kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırdı.
  • Saldırıda, AN/FPS-117 tipi ABD yapımı erken uyarı radarı vurularak kullanılamaz hale geldi.
  • Uydu görüntüleri, radar sisteminin bulunduğu alanın saldırı sonrası tamamen kullanılamaz olduğunu gösterdi.

İran'ın, Suudi Arabistan'ın kuzeydoğusundaki El-Kaysume Havalimanı'na kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediği ve hava savunma sisteminin önemli parçalarından biri olan ABD yapımı erken uyarı radarının vurulduğu ifade edildi. Uydu görüntüleri, tesisin saldırı öncesi ve sonrası durumunu net bir şekilde ortaya koydu.

HEDEFTE ERKEN UYARI RADARI VARDI

İran'ın saldırılarının ana hedefi, bölgede konuşlu bulunan AN/FPS-117 tipi erken uyarı radarı oldu. Askeri kaynaklar ve açık kaynak araştırmacıları tarafından paylaşılan uydu görüntülerinde, radar sisteminin bulunduğu alanın saldırı sonrası tamamen kullanılamaz hale geldiği görüldü.

KÖR NOKTA UYARISI

Uzmanlar, söz konusu radarın yüzlerce kilometrelik alanı kapsayan kritik bir savunma unsuru olduğuna dikkat çekerek, imha edilmesinin bölgede ciddi bir güvenlik açığı oluşturabileceğini belirtti. Sistem, savaş uçakları, balistik füzeler ve düşük irtifadan gelen insansız hava araçlarını erken aşamada tespit edebiliyordu.

SALDIRININ STRATEJİK OLDUĞU İDDİASI

Askeri analistler, saldırının rastgele olmadığını ve İran'ın hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirmeye yönelik planlı bir strateji izlediğini öne sürdü.

KÖRFEZ'DE DENGELER DEĞİŞEBİLİR

Saldırıya ilişkin uydu görüntülerinin kamuoyuna yansıması üzerine uzmanlar, radarın devre dışı kalmasının Körfez'deki askeri dengeleri etkileyebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Yorumlar (3)

Yakup Başaran:

abd bölgeden gitsin huzur be barış gelsin

Ahmet YILMAZ:

Adamlar uydudan izliyor herşeyi

İsmail Burak Uzun:

Erken uyarı radarı vurulmuşsa demek ki daha erken uyarı radarı yapılması gerekiyor.

