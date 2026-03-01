İran'ın 'son çare'si: Henüz kullanmadılar

İsrail ve ABD ile tırmanan gerilimin ardından Tahran yönetimi askeri kapasitesini yeniden sahaya sürerken, İran'ın "en ölümcül" olarak nitelenen silah envanteri gündemin merkezine oturdu. İran'ın, sahip olduğu gelişmiş füze ve savunma sistemleriyle bölgedeki Amerikan varlığına ağır darbe indirmeyi hedeflediği değerlendiriliyor.

"SON ÇARE" KOZU HENÜZ SAHAYA SÜRÜLMEDİ

Askeri istihbarat kaynaklarına göre Tahran yönetimi, elindeki en yıkıcı silahı henüz devreye almadı. İran'ın "son çare" olarak sakladığı bu sistemin hangi kapasiteye sahip olduğu açıklanmazken, şimdiye kadar hiçbir operasyonda kullanılmadığı belirtiliyor. Bu durum, bölgedeki askeri dengelere ilişkin soru işaretlerini artırıyor.

BALİSTİK VE HİPERSONİK FÜZELER

KHORRAMSHAHR (HÜRREMŞEHİR): Yaklaşık 2.000 km menzil, 19.000 kg ağırlık, 13–13,5 metre uzunluk.

SAJJIL (SİCCİL): 2.000–2.500 km menzil, 23.600 kg ağırlık, 18 metre uzunluk.

FATTAH (FETTAH): Yaklaşık 1.400 km menzil, hipersonik özellik vurgusu.

FATEH-110 (FETİH-110): 200–300 km menzil (bazı versiyonlarda 500 km), yaklaşık 3.450 kg ağırlık.

KARA GÜCÜ

KARRAR MUHAREBE TANKI: 52 ton, 1000 beygir dizel motor, 70 km/s azami hız, 3 kişilik mürettebat.

ZÜLFİKAR TANKI: 36–40 ton, 70 km/s azami hız, 3-4 kişilik mürettebat.

GVOZDIKA (KARANFİL) OBÜS: 15,7 ton, 15,2 km azami menzil.

BM-21 GRAD: 122 mm, 40 namlu, 20–40 km menzil.

HAVA GÜCÜ

F-14 TOMCAT: 19,1 metre uzunluk, değişken kanat açıklığı.

MİG-29 FULCRUM: 17,3 metre uzunluk, 11,36 metre kanat açıklığı.

IAIO TOUFAN: 500 km menzil, 280 km/s azami hız.

DENİZ GÜCÜ

KİLO CLASS DENİZALTI: 72,6 metre uzunluk, yaklaşık 52 kişilik mürettebat.

MOUDGE SINIFI FIRKATEYN: 94 metre uzunluk, 140–150 kişilik mürettebat.

IRIS ŞEHİT BAHMAN BAGHERİ: 240 metre uzunluk, İHA taşıyıcı savaş gemisi.

