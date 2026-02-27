İran'ın müttefik ülkesinden şok eden karar! Acil koduyla çağrı yapıldı

Haberler

ABD ve İran arasında olası bir askeri çatışmaya ilişkin endişeler artarken; Çin, vatandaşlarına İran'a seyahat etmemeleri, İran'da bulunan vatandaşlarına ise en kısa sürede ülkeden ayrılmaları uyarısında bulundu.

Çin, ABD'nin askeri saldırı tehdidi altındaki İran'daki dış güvenlik risklerinin artması nedeniyle vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri uyarısında bulundu.

RİSKLER CİDDİ ŞEKİLDE ARTTI

Çin'in İran'daki Büyükelçiliği ve Başkonsoloslukları yayımladıkları uyarıda, İran'ın yakın zaman içinde dış güvenlik risklerinin ciddi şekilde arttığı, birçok ülkenin vatandaşlarına ülkeyi terk etmelerini salık veren uyarılar yayımladığı belirtildi.

Uyarıda, Çin vatandaşlarına İran'a seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye edilirken, halihazırda ülkede bulunan vatandaşların güvenlik önlemlerini artırmaları ve en kısa zamanda ülkeyi terk etmeleri istendi.

Çin'in İran'daki ve komşu ülkelerdeki büyükelçilik ve konsolosluklarının Çin vatandaşlarına destek sağlayacağı belirtilen uyarıda, ticari uçuşlar ve kara yoluyla transferlerinin sağlanacağı kaydedildi.

