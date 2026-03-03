İran'ın füze yağdırdığı BAE'nin Devlet Başkanı Al Nahyan, AVM gezisine çıktı
İran, ABD ve İsrail saldırılarına misilleme olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai ve Abu Dabi kentlerine füze yağdırırken, Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ise bir AVM'de görüntülendi.
- İran, İsrail ve ABD üslerinin bulunduğu Körfez ülkelerine füze ve insansız hava araçları ile misilleme saldırıları düzenliyor.
- Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkentleri Dubai ve Abu Dabi'de patlama sesleri duyuldu ve hava savunma sistemleri devreye girdi.
- Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, saldırılar sırasında bir alışveriş merkezinde görüntülendi.
ABD ve İsrail'in başlattığı ortak saldırılara karşı İran, füze ve insansız hava araçları (İHA) ile İsrail ve ABD üslerinin bulunduğu Körfez ülkelerine yönelik misillemelerine devam ediyor.
DUBAİ VE ABU DABİ'DE PATLAMA SESLERİ
İran'ın misilleme saldırılarından nasibini alan ülkelerden biri de Birleşik Arap Emirlikleri. Başkent Dubai ve Abu Dabi'de bugün de aralıklarla güçlü patlama sesleri duyulduğu bildirildi. Hava savunma sistemlerinin devreye girdiği, gökyüzünde patlamaların yaşandığı aktarıldı.
FÜZELER YAĞARKEN AVM'DE GÖRÜNTÜLENDİ
Son iki günde ABD üslerinin yanı sıra birçok noktanın daha vurulduğu ülkenin Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ise füzeler yağarken bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Nahyan'ın yanındaki heyet ile birlikte AVM'de bir süre yürüdükten sonra bir restoranda kahve içtiği ve yanına gelen insanlarla sohbet edip, fotoğraf çektirdiği görüldü.