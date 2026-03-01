Haberler

BAE: İran'ın saldırılarında 3 kişi hayatını kaybetti

BAE: İran'ın saldırılarında 3 kişi hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'ın ABD ve İsrail'e yönelik saldırılarına karşı Körfez'de yapılan misillemelerde Birleşik Arap Emirlikleri'nde 3 kişi öldü. BAE Savunma Bakanlığı, 165 balistik füzenin tespit edildiğini ve birçoklarının imha edildiğini açıkladı.

İRAN'ın ABD ve İsrail saldırılarına karşılık olarak Körfez'de başlattığı misilleme saldırılarında Birleşik Arap Emirlikleri'nde 3 kişi yaşamını yitirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına karşılık olarak Körfez'de başlattığı misilleme saldırılarında Birleşik Arap Emirlikleri'nde 165 balistik füzenin tespit edildiğini, bunlardan 152'sinin imha edildiğini ve 2 seyir füzesinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Açıklamada, toplam 541 İran insansız hava aracının (İHA) belirlendiği, bunların 506'sının önlenerek imha edildiği aktarıldı. Saldırılar sonucu hayatını kaybeden 3 kişinin Pakistan, Nepal ve Bangladeş vatandaşı olduğu kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Mahmud Ahmedinejad öldürüldü

İran'ı sarsacak bir haber daha: Ahmedinejad da öldürüldü
Herkes Ahmedinejat'ın geçmişteki Mossad ile ilgili ifadelerini paylaşıyor

Herkes Ahmedinejat'ın geçmişteki bu sözlerini paylaşıyor
Trump zafer naraları atsa da ülkesinde işler iyiye gitmiyor

Trump zafer naraları atsa da ülkesinde işler iyiye gitmiyor
Tüm gözler İran'a çevrilmişken Kim Jong-un'dan sürpriz bir çıkış geldi

Gözler İran'a çevrilmişken Kim'den sürpriz bir çıkış geldi
Çin ve Rusya, Hamaney'in öldürülmesi sonrası harekete geçti

İki müttefik Hamaney'in öldürülmesi sonrası harekete geçti
İran, F-4 jetleriyle ABD üslerini bombalamaya hazırlandığı görüntüleri yayınladı

Savaşta yeni perde! Görüntüleri yayınladılar, garajdan böyle çıkarıldı
Fenerbahçe Beko'yu çalıştıran Sarunas Jasikevicius Dubai'de mahsur kaldı

F.Bahçe'nin hocası yoğun çatışmanın yaşandığı ülkede mahsur kaldı