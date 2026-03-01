BAE: İran'ın saldırılarında 3 kişi hayatını kaybetti

İRAN'ın ABD ve İsrail saldırılarına karşılık olarak Körfez'de başlattığı misilleme saldırılarında Birleşik Arap Emirlikleri'nde 3 kişi yaşamını yitirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına karşılık olarak Körfez'de başlattığı misilleme saldırılarında Birleşik Arap Emirlikleri'nde 165 balistik füzenin tespit edildiğini, bunlardan 152'sinin imha edildiğini ve 2 seyir füzesinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Açıklamada, toplam 541 İran insansız hava aracının (İHA) belirlendiği, bunların 506'sının önlenerek imha edildiği aktarıldı. Saldırılar sonucu hayatını kaybeden 3 kişinin Pakistan, Nepal ve Bangladeş vatandaşı olduğu kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı