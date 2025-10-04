İran'ın Loristan Eyaletinde Kızılay Helikopteri Düştü: 2 Ölü

Haberler

İran'ın Loristan eyaletinde Kızılay'a ait bir helikopterin düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Helikopterde 9 kişi bulunuyordu, diğer yolcular yaralandı.

İRAN'ın Loristan eyaletinde Kızılay helikopterinin düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

İran Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, yardım ve kurtarma çalışmaları için ülkenin batısındaki Loristan eyaletteki Oştrankuh tepelerine gönderilen bir helikopterin düştüğü bildirildi. Loristan Kriz Yönetimi tarafından yapılan açıklamada ise helikopterde 9 kişinin olduğu ve kazada pilot ile yardımcı pilot olmak üzere 2 kişinin yaşamını yitirdiği, diğerlerinin de yaralandığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
