İran'ın Kung şehrinde 5,7 şiddetinde deprem meydana geldi

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Kung şehri, 5.7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

YERİN 16 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE MEYDANA GELDİ

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi yaptığı yazılı açıklamada, yerel saatle 18.47'de gerçekleşen depremin yerin 16 kilometre derinliğinde oluştuğunu belirtti.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem Birleşik Arap Emirlikleri'nde de hissedildi. Öte yandan depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama gelmedi.