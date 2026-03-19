İran'ın Katar'daki rafineri saldırısının uydu fotoğrafları ortaya çıktı: Hasar çok büyük

İran'ın Katar'daki rafineri saldırısının uydu fotoğrafları ortaya çıktı: Hasar çok büyük
İran'ın Katar'daki dünyanın en büyük gaz kondensat komplekslerinden biri olan Ras Laffan Rafinerisine saldırmasının ardından, tesiste oluşan hasar, ortaya çıkan uydu görüntüleri ile belgelendi.

  • İran'ın İHA ve füzelerle hedef aldığı Katar'daki Ras Laffan Rafinerisi'nin hasarı uydu görüntüleriyle ortaya çıktı.
  • Rafinerinin ana işleme ünitelerinden biri tam isabet aldı ve gaz işleme üniteleri hedeflendi.
  • Ras Laffan Rafinerisi'nin devre dışı kalması küresel LNG ve petrol tedarik zincirinde kesintiye yol açma potansiyeli taşıyor.

İran'ın İHA ve füzelerle hedef aldığı Katar'daki dünyanın en büyük gaz kondensat kompleksi Ras Laffan Rafinerisi'nin aldığı hasar, ilk kez net uydu görüntüleriyle ortaya çıktı. Görüntüler saldırının isabet oranının ne kadar yüksek olduğunu ve tesisin stratejik noktalarının ağır darbe aldığını kanıtlıyor.

Paylaşılan görüntü, rafinerinin ana işleme ünitelerinden birinin tam isabet aldığını gösteriyor. Görüntüde, saldırının ardından yükselen yoğun siyah duman bulutu ve patlama noktasındaki yangının yarattığı tahribat net bir şekilde seçiliyor.

HASAR GÖREN KRİTİK NOKTALAR

İlk analizler, kamikaze İHA'ların tesisin gaz işleme ve ayrıştırma ünitelerini hedef aldığını gösteriyor. Burası, günlük 306 bin 600 varillik işleme kapasitesinin kalbi konumunda.

İran'ın Katar'daki rafineri saldırısının uydu fotoğrafları ortaya çıktı: Hasar çok büyük

ÜRETİM DURDU MU?

Katar Energy yetkilileri henüz resmi bir açıklama yapmasa da, uydu görüntüsündeki dumanın boyutu ve hasar gören ünitenin konumu, rafinerinin büyük bir bölümünde üretimin zorunlu olarak durdurulduğuna işaret ediyor.

KÜRESEL ENERJİ ARZINA BÜYÜK DARBE

Dünyanın en büyük gaz kondensat kompleksi olan Ras Laffan'ın devre dışı kalması, küresel LNG ve petrol tedarik zincirinde büyük bir kesintiye yol açma potansiyeli taşıyor. ExxonMobil ve TotalEnergies gibi dev ortakların bulunduğu tesisteki hasarın giderilmesi aylar sürebilir.

İran'ın Katar'daki rafineri saldırısının uydu fotoğrafları ortaya çıktı: Hasar çok büyük

SAVAŞ YENİ BİR BOYUTA TAŞINDI

Uydu görüntüsü, İran'ın bölgedeki ABD bağlantılı enerji tesislerini "hassas vuruşlarla" devre dışı bırakma kapasitesini ortaya koyarken, hasarın boyutu, İran'ın "misilleme" sözünü ne kadar ciddiye aldığını ve bölgedeki enerji savaşının yeni bir aşamaya geçtiğini de gösteriyor.

Elif Yeşil
