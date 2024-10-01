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İran'ın İsrail'e attığı füzeler bir şehrimizden görüldü

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İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısı tüm dünyada yankı bulurken, füzeler Mersin'in kıyı kesimlerinden de görüldü.

İran, yaklaşık 1 saat boyunca İsrail'e füze saldırısı gerçekleştirdi. İsrail'in şehirlerine yaklaşık 500 balistin füze atılırken, bunlar Mersin'in kıyı kesimlerinden de görüldü.

İRAN'DAN İSRAİL'E FÜZE SALDIRISI

Orta Doğu'da tüm dünyanın beklediği gelişme yaşandı. İran, İsrail'e yönelik füze saldırısını gerçekleştirdi. İsrail'e yaklaşık 500 balistik füze atılırken, tamamına yakını imha edildi.

İRAN'IN FÜZELERİ MERSİN'DEN GÖRÜLDÜ

Füzeler, birçok ülkede görüldü. O ülkeler arasında Türkiye de yer aldı. İran'ın attığı füzeler Mersin'in kıyı kesimlerinden de görüldü.

İran'ın İsrail'e attığı füzeler bir şehrimizden görüldü
Kaynak: Haberler.com / Dünya

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Yorumlar (4)

Muhammet tunc:

insallah bos yerlere dusmez guzel haberleri bekliyoruz

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Axiprens null:

tamamına yakını imha edildi anahtar kelime, İran hiç bi smkim yiyemez, biz de dahil

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Yaşar Hoş:

füze bildiğim şöyle birşey bir çıkışını birde vurduğu yeri görürsün..öyle havada kuş gibi süzüle süzüle gitmez..bunlar füzenin f si olacak çapta değil..

0
0
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Turkuaz Türk:

3 5 de biz göndereydik ya

0
0
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