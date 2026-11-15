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İran'ın İlam eyaletinde işçileri taşıyan otobüs devrildi, 11 kişi öldü, 19 yaralandı

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İran'ın İlam eyaletinde işçileri taşıyan otobüs devrildi, 11 kişi öldü, 19 yaralandı
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İran'ın İlam eyaletinde Deşt-i Abbas'tan Murmuri'ye giden işçi servisi otobüsü, petrol kuyularının yakınında devrildi. Kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İRAN'ın İlam eyaletinde işçileri taşıyan bir otobüsün devrilmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

İran basını, İlam eyaletindeki Deşt-i Abbas kentinden Murmuri kentine gitmekte olan ve işçileri taşıyan bir servis otobüsünün bölgedeki petrol kuyularının yakınlarında devrildiğini duyurdu. Kazada 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 19 kişinin de yaralandığı bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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