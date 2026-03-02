Haberler

İran'da Geçici Liderlik Konseyi Üyesi Ayetullah Arafi'den açıklama

İran'da yeni lider seçilene kadar görevde olan Geçici Liderlik Konseyi'nin din adamı üyesi Ayetullah Ali Rıza Arafi, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı devletin tüm kuvvetlerinin ülkenin hizmetinde olduğunu belirtti ve Konsey'in düzenli toplantılar yapacağını açıkladı.

İRAN'da yeni lider seçilene kadar göreve getirilen Geçici Liderlik Konseyi'nin din adamı üyesi Ayetullah Ali Rıza Arafi, Konsey'in düzenli toplantılar ve gerekli hassasiyetle ilgili işleri yürüteceğini bildirdi.

İran'da yeni lider seçilene kadar göreve getirilen Geçici Liderlik Konseyi'nin din adamı üyesi Ayetullah Ali Rıza Arafi, ABD ve İsrail'in saldırılar başlatarak 'hesap hatası' yaptığını söyledi. Uzmanlar Meclisi'nin yeni lider seçmek için hızla harekete geçeceğini kaydeden Arafi, "O zamana kadar Konsey, düzenli toplantılarla işleri yürütecektir. Aziz silahlı kuvvetlerimize ve büyük İran milletine ülkenin tüm kuvvetlerinin sizin hizmetinizde olduğunu garanti ederim" ifadelerini kullandı.

