Hamaney için Kum kentinde cenaze töreni düzenlendi
ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney için Kum kentindeki Cemkeran Mescidi'nde cenaze töreni düzenlendi.
ABD- İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney için Kum kentinde cenaze töreni gerçekleştirildi.
İran basını, ABD-İsrail saldırılarında yaşamını yitiren İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney ve ailesi için İran'ın Kum kentindeki Cemkeran Mescidi'nde cenaze töreni düzenlendiğini duyurdu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı