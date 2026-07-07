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Hamaney için Kum kentinde cenaze töreni düzenlendi

Hamaney için Kum kentinde cenaze töreni düzenlendi
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ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney için Kum kentindeki Cemkeran Mescidi'nde cenaze töreni düzenlendi.

ABD- İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney için Kum kentinde cenaze töreni gerçekleştirildi.

İran basını, ABD-İsrail saldırılarında yaşamını yitiren İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney ve ailesi için İran'ın Kum kentindeki Cemkeran Mescidi'nde cenaze töreni düzenlendiğini duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da
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