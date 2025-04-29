İran'ın Bender Abbas Limanı'ndaki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 70'e yükseldi
İRAN'ın Bender Abbas Limanı'nda 26 Nisan'da meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 70'e yükseldiği bildirildi.
İRAN'ın Bender Abbas Limanı'nda 26 Nisan'da meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 70'e yükseldiği bildirildi.
İran Kriz Yönetimi Sözcüsü Hüseyin Zeferi, Hürmüzgan eyaletindeki Bender Abbas Limanı'nda hayatını kaybedenlerin sayısının 70'e yükseldiğini açıkladı. Zeferi, patlama sonrasında yaralananlardan 120 kişinin tedavi altında olduğunu aktardı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya