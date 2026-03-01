Haberler

İran'ın Beit Şemeş'te vurduğu binanın enkazından yeni görüntüler

İsrail-ABD saldırılarına misilleme olarak İran'ın fırlattığı füzenin, Beit Şemeş kentindeki bir binaya isabet etmesi sonucu 8 İsrailli hayatını kaybederken, bina enkazı görüntülendi.

  • İran'ın fırlattığı füze Beit Şemeş kentindeki bir binaya isabet etti.
  • Saldırıda 8 İsrailli öldü ve 28 kişi yaralandı.
  • İsrail ordusu bölgeye arama-kurtarma, sağlık ekibi ve helikopter sevk etti.

İRAN'IN SALDIRISIYLA BİNA YERLE BİR OLDU

İran'dan fırlatılan bir füze, Batı Kudüs yakınlarındaki Beit Şemeş kentinde bir binaya isabet etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bölgeye arama-kurtarma ve çok sayıda sağlık ekibinin yanı sıra yaralıların tahliyesi için helikopter sevk edildiği bildirildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, 8 İsraillinin öldüğü olayda ikisi ağır, 28 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralıların çevre hastanelere nakledildiği kaydedildi. Bina enkazı ise saldırının büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Kaynak: AA / Turan Yiğittekin
