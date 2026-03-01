İran'ın Beit Şemeş'te vurduğu binanın enkazından yeni görüntüler

ABD saldırılarına misilleme olarak İran'ın fırlattığı füzenin, Beyt Şemeş kentindeki bir binaya isabet etmesi sonucu 8 İsrailli öldü.

İRAN'IN SALDIRISIYLA BİNA YERLE BİR OLDU

İran'dan fırlatılan bir füze, Batı Kudüs yakınlarındaki Beit Şemeş kentinde bir binaya isabet etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bölgeye arama-kurtarma ve çok sayıda sağlık ekibinin yanı sıra yaralıların tahliyesi için helikopter sevk edildiği bildirildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, 8 İsraillinin öldüğü olayda ikisi ağır, 28 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralıların çevre hastanelere nakledildiği kaydedildi. Bina enkazı ise saldırının büyüklüğünü gözler önüne serdi.