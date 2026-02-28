Haberler

İran İHA'ları Kuveyt Havaalanı'nı vurdu, yaralılar var

İran İHA'ları Kuveyt Havaalanı'nı vurdu, yaralılar var
Güncelleme:
İran Shahed tipi kamikaze insansız hava araçları ile Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nı vurdu. Kuveyt makamları saldırıda bazı çalışanların hafif yaralandığını açıklarken, olay bölgesinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

  • İran, Shahed tipi kamikaze insansız hava araçları ile Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldı.
  • Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, saldırı sonucu bazı havaalanı çalışanlarının hafif yaralandığını açıkladı.
  • Saldırının ardından havaalanında güvenlik önlemleri artırıldı ve uçuş operasyonları kontrollü şekilde sürdürüldü.

ABD üssü bulunan ülkeleri vuracağını günler öncesinden açıklayan İran, Shahed tipi kamikaze insansız hava araçları ile (İHA), Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldı. Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, saldırı sonucu bazı havaalanı çalışanlarının hafif yaralandığını açıkladı.

Yetkililer, insansız hava aracının havalimanı yerleşkesine isabet ettiğini ve olayın ardından acil güvenlik protokollerinin devreye alındığını bildirdi. Yaralıların durumunun iyi olduğu, pist ve terminal çevresinde sınırlı hasar meydana geldiği belirtildi.

YARALILAR VAR

Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, saldırının ardından havaalanındagüvenlik önlemlerinin artırıldığı ve uçuş operasyonlarının kontrollü şekilde sürdürüldüğü ifade edildi. Olayın ardından bölgede hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiği kaydedildi.

HEDEFE ÇARPARAK İNFİLAK EDİYOR

İran yapımı Shahed kamikaze İHA'lar, hedefe çarparak infilak eden ve düşük maliyetli ancak etkili saldırı kapasitesiyle bilinen sistemler arasında yer alıyor. Son dönemde bölgesel çatışmalarda sıkça gündeme gelen bu İHA'ların Körfez'de bir sivil havaalanını hedef alması, gerilimin yeni bir aşamaya geçtiği şeklinde değerlendiriliyor.

500

