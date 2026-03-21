İran Atom Enerjisi Kurumu: Natanz Nükleer Tesisi'ne saldırı düzenlendi

İRAN Atom Enerjisi Kurumu, ABD ve İsrail'in, Natanz Nükleer Tesisi'ne saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

İran Atom Enerjisi Kurumu'nun sanal medya hesabından yapılan açıklamada, ABD ve İsrail'in, Natanz Şehid Ahmedi Ruşen Nükleer Merkezi'ne saldırı gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada, yapılan teknik incelemelere göre nükleer tesiste herhangi bir radyoaktif sızıntının meydana gelmediği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı