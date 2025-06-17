İran'ı saldırıdan 3 gün önce uyaran ülke: İsrail sizi vuracak

İran'ı saldırıdan 3 gün önce uyaran ülke: İsrail sizi vuracak
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İsrail ve İran arasındaki karşılıklı saldırılar beşinci gününe girerken, Tel Aviv ve Tebriz sabaha patlama sesleriyle uyandı. İsrail, İran'ın yeni Genelkurmay Başkanı'nın öldürüldüğünü duyurdu. Çin'in ise saldırıdan üç gün önce İran'ı uyardığı, İsrail'in İran'ın haberleşme sistemini ele geçirdiği ve kritik isimleri telefonlar üzerinden takip ederek nokta atışlarla hedef aldığı öne sürüldü.

İran'ın, İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı saldırılara karşılık vermesiyle başlayan karşılıklı çatışmalar beşinci gününe girerken, bölge yeni bir şiddet sarmalına sürüklendi. Gece boyunca süren saldırıların ardından sabah saatlerinde Tel Aviv ve Tebriz kentlerinde büyük patlamalar duyuldu.

ART ARDA PATLAMALAR

İran basını, Tebriz'de art arda iki büyük patlamanın meydana geldiğini bildirirken, İran da Tel Aviv'i hedef alan yeni saldırılar gerçekleştirdi. İsrail ordusu, saldırılarda İran'ın yeni Genelkurmay Başkanı'nın öldürüldüğünü açıkladı.

ÇİN, 2 GÜN ÖNCE UYARMIŞ

Saldırıların başlamasından yalnızca üç gün önce Çin'in, İran'ı olası bir İsrail operasyonu konusunda uyardığı ortaya çıktı. Çinli yetkililer, İran tarafına iki kritik bilgi verdi:

  1. İsrail'in önümüzdeki günlerde saldırı düzenleyeceği,
  2. İsrail'in İran'ın haberleşme sistemine sızdığı ve kritik isimlerin her adımını takip ettiği.

KONUMLARI ANLIK OLARAK BELİRLEYEBİLİYOR

Çin'in verdiği bilgilere göre; İsrail, İran'ın telefon iletişimini izleyebilecek düzeyde erişim sağladı. Bu sayede İran'ın rejim kadrosundaki isimlerin konumlarını anlık olarak belirleyebiliyor ve nokta atışı saldırılar düzenleyebiliyor.

CASUS YAZILIM İDDİASI

İsrail saldırılarında hedef alınan Devrim Muhafızları liderleri, istihbarat başkanları ve üst düzey komutanların konumlarının, telefonlar üzerinden tespit edildiği öne sürüldü. Telefonlara casus yazılım yüklenip yüklenmediği netlik kazanmasa da, nokta atışlarla düzenlenen saldırılar, bu olasılığı kuvvetlendiriyor. Öldürülen bir İranlı komutanın evinin hedef alındığı saldırıda, yalnızca duvarın belirli bir bölgesine isabet eden mühimmat, saldırıların hassasiyetini gözler önüne serdi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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