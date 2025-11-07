İran'ı bekleyen büyük tehlike: Tahran'ı tahliye etmek zorunda kalabiliriz

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, başkent Tahran'da yağışların yetersiz kalması halinde önümüzdeki aydan itibaren su kesintilerine başlanacağını, bu önlemlerin de yetersiz kalması durumunda ise kentin tahliye edilmek zorunda kalacağını açıkladı.

İtimad gazetesinin haberine göre Pezeşkiyan, Senendec kentinde yaptığı konuşmada ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve çevresel krizlere dikkat çekti. Cumhurbaşkanı, yüksek enflasyon ve fiyat artışlarının hem hükümetin yanlış politikalarından hem de uluslararası yaptırımlardan kaynaklandığını belirtti.

"YAĞMUR YAĞMAZSA SU KALMAYACAK"

Pezeşkiyan, İran genelinde yaşanan kuraklık ve su kaynaklarının tükenmesi sorununa vurgu yaparak "İran şu anda yağış ve su kaynaklarının yetersizliği gibi doğal krizlerle karşı karşıya. Bu krizler ciddi sonuçlar doğurabilir. Yağmur yağmazsa, gelecek aydan itibaren Tahran'da su kısıtlamasına gitmemiz gerekir. Bundan sonra da yağmur yağmazsa suyumuz kalmayacak ve Tahran'ı boşaltmak zorunda kalacağız" dedi.

BARAJLAR TARİHİNİN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Tahran'a su sağlayan Emir Kebir, Lar, Mamlu, Talikan ve Latyan barajlarında su seviyesinin son yüz yılın en düşük seviyesine indiği bildirildi. İran Meteoroloji Kurumu verilerine göre, bu yıl Tahran'da yağışlar mevsim normallerinin yüzde 40 altında kaldı. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında yağış olmaması, hem yüzey hem yeraltı su rezervlerinin tükenmesine yol açtı. Tahran Eyaleti Su İdaresi, 20 Temmuz'da yaptığı açıklamada, baraj rezervlerinin kritik seviyede olduğunu ve kentte sık sık su kesintilerine gidileceğini duyurmuştu.

"HALKA SU ULAŞTIRMAK İMKANSIZ HALE GELEBİLİR"

Pezeşkiyan, 23 Temmuz'daki açıklamasında da Tahran'daki su krizinin ciddiyetine değinerek "Eğer çözüm üretilmezse halka su ulaştırmak imkansız hale gelecek" uyarısında bulunmuştu. Tahran Su İdaresi Genel Müdürü Behzad Parsa ise 3 Kasım'da yaptığı açıklamada, barajlardaki mevcut suyun yalnızca iki hafta daha kente yetebileceğini belirtmişti.

KRİZİN DERİNLİĞİ ARTIYOR

Son beş yıldır yağış miktarlarında yaşanan sürekli düşüş, İran'ı tarihin en ciddi su krizlerinden biriyle karşı karşıya bıraktı. Uzmanlar, yağışlar başlamazsa Tahran'da zorunlu tahliye planlarının gündeme gelebileceğini söylüyor.