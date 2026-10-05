İran, Hürmüz Boğazı'nın açılması için 7 günlük plana dair ABD mesajını inceliyor

İRAN Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yönelik 7 günlük planına ilişkin ABD'nin aracı ülkeler üzerinden kendilerine ilettiği mesajı incelediklerini bildirdi.

İran basını, Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yönelik 7 günlük planın aracılar üzerinden ABD'ye iletildiğini ve ABD tarafının da plana ilişkin kendi görüşlerini sunduğunu belirtti. Garibabadi, "Bu görüşler ülke içinde kendi yöntemleriyle inceleniyor ve İran'ın nihai görüşleri hazır olduğu zaman uygun kanallar aracılığıyla duyurulacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı