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İran: Umman Anlaşmasıyla Hürmüz Boğazı'nın Güney Koridoru Kapatıldı

İran: Umman Anlaşmasıyla Hürmüz Boğazı'nın Güney Koridoru Kapatıldı
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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Umman ile varılan anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı'ndaki güney koridorun kapatıldığını ve boğazın hâlâ İran'ın kontrolünde olduğunu açıkladı. Garibabadi, boğazın yeniden açılmasının ABD'nin taahhütlerini yerine getirmesi, tüm cephelerde savaşın sona ermesi ve Yemen sorununun çözümüne bağlı olduğunu vurguladı.

İRAN Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Umman ile varılan anlaşmada Hürmüz Boğazı'ndaki güney koridorun kapatıldığını bildirdi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ülke basınına yaptığı açıklamada, Umman ile Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığı güzergahına ilişkin varılan anlaşmanın ayrıntıları hakkında bilgi verdi. İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı'nda ortak koridorun etkinleştirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını söyleyen Garibabadi, bunun güney koridorunun kapatılması anlamına geldiğini kaydetti.

Anlaşma kapsamında boğazdaki taşıma güzergahının geçici olarak 7 mil genişliğinde olmasının kararlaştırıldığını vurgulayan Garibabadi, "Umman güney güzergahını tamamen kapatmayı kabul etti. İran Silahlı Kuvvetleri güney güzergahından geçişe izin vermiyor. Söz konusu güzergah geçici ve Umman ile kalıcı bir güzergah konusunda müzakere edilecek. Hürmüz Boğazı hala kapalı ve İran boğaz üzerinde tam kontrol sahibi. Gemilerin boğazdan geçtiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik herhangi bir adım atılmadan önce ABD, ihlal ettiği tüm taahhütlerini eksiksiz şekilde yerine getirmeli. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, ancak tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi, ablukanın kaldırılması ve Yemen'in durumunun çözüme kavuşturulması karşılığında gerçekleşecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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