İran hükümeti Tahran'da 'casus' avı başlattı

İsrail'in İran'a yönelik 13 Haziran'da başlattığı "Yükselen Aslan" saldırısının ardından başlayan İsrail- İran çatışmaları sürüyor.

İran'ın balistik füzelerle İsrail'e yaptığı saldırılar kimi kentlerde yıkıma neden olurken; İsrail'in Hayfa kentinden alevler yükseldi.

TAHRAN'DA CASUS AVI

Öte yandan İran'ın başkenti Tahran'da da sıcak saatler yaşandı. Tv100 canlı yayınına bağlanan Aydınlık gazetesi muhabiri Gürkan Demir, saldırı altındaki Tahran'dan son gelişmeleri aktardı.

" İran'ın içerisindeki meselede son 2 gündür özellikle yoğun bir şekilde İran istihbaratının eğildiğini görüyoruz" diyen Demir, "Üst üste çeşitli bölgelerde İsrail ile iş birliği yaptığı tespit edilen kişilere operasyon düzenleniyor" ifadelerini kullandı.

Demir ayrıca "Teyakkuza geçilmiş durumda şehirde bazı noktalara kontrol noktaları oluşturuldu, güvenlik güçleri tarafından araçlar denetleniyor. Bazı saatler aralığında pikap, üstü açık araçlar ve kamyonetlerin trafiğe çıkması yasaklanıyor. Tahran'da ve diğer şehirlerde İsrail casuslarına yönelik Casus avının başlatıldığını söyleyebilirim" sözlerini sarf etti.

SON DURUMU AKTARDI

Gürkan Demir şöyle konuştu: "Başkent Tahran'da gökyüzü zaman zaman aydınlanıyor zaman zaman sakinlik yaşanıyor. İsrail'in aralıklarla İran'ın Başkenti Tahran'da hava saldırısı girişimi oluyor.

İran'ın da hava savunma sistemleri bunlara karşı aktif ediliyor. Yaklaşık 15-20 dakika önce sistemlerin devreye girdiğini bir kez daha kulaklarımızla duymuş olduk. Çok yakın bir yerde seslerini duyduk.

3 ismin hayatını kaybettiği duyuruldu. Bu devrim muhafızları tarafından kamuoyuna resmi açıklama ile duyuruldu. Son kısmında İsrail'in istihbarat subaylarına yaptığı suikastın terörist saldırı olduğunu ifade ettiler."