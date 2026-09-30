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İran Hükümet Sözcüsü, Arakçi'nin son ABD teklifini Pezeşkiyan'a sunduğunu açıkladı

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İran Hükümet Sözcüsü, Arakçi'nin son ABD teklifini Pezeşkiyan'a sunduğunu açıkladı
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İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin ABD'den alınan son teklifi Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a sunduğunu açıkladı. Muhacerani, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına dair İran'ın şartlarının aracılar üzerinden iletildiğini de söyledi.

(ANKARA) - İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin ABD'den alınan son teklifi Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a Bakanlar Kurulu'nda sunduğunu açıkladı.

İRNA'nın haberine göre, Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin New York ziyareti ve temasları hakkında Bakanlar Kurulu'na bilgi verdiğini ve bu görüşmelerin aracılar vasıtasıyla iletilen Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına dair İran'ın şartlarının açıklanmasını da kapsadığını söyledi.

Karşı tarafın İran'ı siyasi olarak yalnızlaştırma çabalarına rağmen, İran heyetinin ilgi ve etkileşim odağı olmaya devam ettiğini söyleyen Muhacerani, "Avrupa ülkeleri, Basra Körfezi ülkeleri ve diğer devletlerle çok sayıda görüşme gerçekleştirildi ve dış politika alanında gerekli zemini hazırlamaya yönelik diplomatik girişimler ciddiyetle yürütüldü" ifadelerini kullandı.

Muhacerani, bugünkü Bakanlar Kurulu oturumunda ABD tarafından gelen bir teklifin Arakçi aracılığıyla Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a sunulduğunu belirtti.

Kaynak: ANKA
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