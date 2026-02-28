Haberler

İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu

İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu Haber Videosunu İzle
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'ın misilleme olarak düzenlediği füze saldırısında İsrail'in Holon kentindeki otobüs terminali vuruldu, çıkan büyük yangın bölgede ciddi hasara yol açtı.

  • İran'ın füze saldırısında İsrail'in Holon kentindeki bir otobüs terminali isabet aldı.
  • Terminalde füzenin düşmesiyle büyük çaplı yangın çıktı ve yoğun duman gökyüzünü kapladı.
  • İran'ın balistik füzelerinin İsrail'e ulaşma süresi 12 dakika, kamikaze İHA'ların 9 saat, seyir füzelerinin ise 2 saattir.

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme olarak başlattığı füze saldırısında, İsrail'in Holon kentindeki bir otobüs terminali isabet aldı. Tel Aviv'e bitişik bölgede bulunan terminalde büyük çaplı yangın çıktı.

GÖKYÜZÜ SİMSİYAH OLDU

Füzenin düşmesinin ardından terminali alevler sardı. Bölgeden yükselen yoğun duman gökyüzünü kaplarken, çevrede patlamalar meydana geldiği bildirildi. Füze saldırıları sırasında farklı noktalarda da yangınlar çıktığı aktarıldı.

FÜZELERİN İSRAİL'E ULAŞMASI SAATLER ALIYOR

İran'ın başlattığı İHA saldırısının ve diğer mühimmatlarla gerçekleştirebileceği saldırıların kaç saatte İsrail'e vardığına dair soru da yanıt buldu.

İşte o mühimmatlar ve İsrail'e tahmini varış süreleri:

  • Balistik füze: 12 dakika
  • Kamikaze İHA: 9 saat
  • Seyir füzesi: 2 saat
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor

ABD ve İsrail saldırdı, İran'dan güçlü karşılık geldi
İran'da bir ilkokul vuruldu! 51 kız öğrenci hayatını kaybetti

İsrail, İran'da kız ilkokulunu vurdu 51 çocuk hayatını kaybetti!
İran'ın Bahreyn'deki ABD donanma üssünü vurduğu anlar kamerada

Canlı yayında savaş! ABD donanma üssünün vurulduğu anlar kamerada
Galatasaray taraftarını delirten Fatih Terim sansürü

O parmağın kimi kapattığını öğrenince inanamayacaksınız
Savaş şiddetleniyor: İran'dan İsrail'e misilleme geldi

Savaş şiddetleniyor: İran'dan beklenen hamle geldi
İsrail: İran Devrim Muhafızı Komutanı Muhammed Pakpur öldürüldü

İsrail: İran Devrim Muhafızı Komutanı öldürüldü
İran'ın vurduğu Abu Dabi'de son durum! Kucağında çocukla sığınağa koştu

İran'ın vurduğu ülkede son durum! Kucağında çocukla sığınağa koştu
Kayıp haberleri geliyor! İran'ın üst düzey komutanları öldürüldü

Kayıp haberleri geliyor! Üst düzey komutanlar öldürüldü