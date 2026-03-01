İran, F-4 jetleriyle ABD üslerini bombalamaya hazırlandığı görüntüleri yayınladı

ABD ve İsrail'in ortak saldırılarında İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile çok sayıda üst düzey askeri ve siyasi ismin öldürülmesinin ardından Tahran yönetimi sahadaki askeri hazırlıklarını artırdı. İran, 1960'lı yıllarda üretilen ancak halen aktif envanterinde bulunan F-4 Phantom savaş uçaklarıyla ABD üslerini hedef almaya hazırlandığı görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.

İran devlet medyasında yayınlanan görüntülerde F-4 jetlerinin mühimmat yüklemesi yaptığı, pist başında kalkış için hazır beklediği ve pilot brifinglerinin gerçekleştirildiği anlar yer aldı. Bu paylaşım, İran'ın misilleme kapasitesini sadece füze sistemleriyle değil hava gücüyle de göstermek istediği şeklinde yorumlandı.

F-4 PHANTOM'UN ÖZELLİKLERİ

F-4 Phantom II, ilk uçuşunu 1958'de yapan ve 1960'larda aktif olarak kullanılan çift motorlu, uzun menzilli bir savaş uçağı. ABD tarafından geliştirilen uçak, Vietnam Savaşı başta olmak üzere birçok çatışmada görev aldı. İran, bu uçakları 1970'li yıllarda satın aldı ve halen modernize edilmiş versiyonlarını kullanıyor.

F-4'ler yaklaşık 2.200 km/s hıza (Mach 2 civarı) ulaşabiliyor. 2.600 kilometreyi aşan harekât yarıçapı ve harici yakıt tanklarıyla daha uzun menzile erişim sağlayabiliyor. 8 tona kadar mühimmat taşıyabilen uçaklar; hava-yer bombaları, güdümlü mühimmat ve çeşitli füze sistemleriyle donatılabiliyor. İran'ın kendi geliştirdiği bazı yerli modernizasyon paketleriyle radar ve aviyonik sistemlerinde güncelleme yaptığı biliniyor.

Her ne kadar yeni nesil savaş uçaklarına kıyasla teknolojik olarak eski kabul edilse de, F-4'ler ağır mühimmat taşıma kapasitesi ve uzun menzili sayesinde özellikle sabit hedeflere yönelik operasyonlarda etkili bir platform olarak değerlendiriliyor.

SAHADA MESAJ MI, OPERASYON HAZIRLIĞI MI?

İran'ın F-4 görüntülerini yayımlaması, psikolojik ve stratejik bir mesaj olarak yorumlandı. Uzmanlar, İran'ın hipersonik füze kapasitesinin yanı sıra klasik hava kuvvetleri unsurlarını da devreye sokarak çok katmanlı bir misilleme doktrini benimsediğini belirtiyor.

ABD ise bölgedeki hava savunma sistemlerini güçlendirdi. Patriot ve THAAD bataryalarının aktif hale getirildiği, Körfez'deki üslerde alarm seviyesinin yükseltildiği bildirildi. İsrail de hava sahasında devriye uçuşlarını artırdı. İran'ın dini ve askeri liderliğine yönelik saldırıların ardından bölgesel çatışma riski büyürken, Tahran'ın hava gücünü öne çıkarması savaşın yeni bir evreye geçebileceği değerlendirmelerine yol açtı.