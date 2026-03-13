İran, Erbil'de Fransız askeri üssünü vurdu

İran'a ait kamikaze İHA'lar, Irak'ın Erbil bölgesindeki Fransız askeri üssünü vurdu.

FRANSIZ ASKERİ ÜSSÜNE İHA SALDIRISI

İran, Irak'ın Erbil kentinde Fransız askerlerinin konuşlu olduğu askeri üsse kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenledi. Yerel kaynaklar, saldırı sırasında üs içerisinde birden fazla patlama meydana geldiğini ve tesisin bazı noktalarında büyük çaplı yangın çıktığını bildirdi.

6 ASKER YARALANDI

Saldırıda ilk belirlemelere göre 6 Fransız askerinin yaralandığı ve tedavi altına alındığı öğrenildi. Bölgedeki güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, saldırının ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kaynak: Haberler.com